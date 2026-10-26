В Эстонии Совет по окружающей среде временно разрешил компаниям Enefit Power в Нарве и Utilitas в Таллинне заменять природный газ сланцевой нефтью для централизованного отопления. Разрешение будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года, сообщает ERR News.

Производители могут прибегнуть к этому топливу в сильные морозы, если газа будет не хватать или он окажется слишком дорогим. В то же время выданное разрешение не означает, что сланцевую нефть обязательно будут сжигать. Хотя это топливо дешевле газа, оно не обязательно существенно снизит счета потребителей: экономию могут нивелировать расходы на производство, закупку, транспортировку, обработку, соблюдение требований и экологические платежи.

Лимиты и контроль выбросов

Enefit Power может использовать зимой до 23 тысяч тонн сланцевой нефти, Utilitas — до 20 тысяч тонн. Компании должны вести учет объемов топлива и времени работы установок, сообщать регулятору о начале и завершении их эксплуатации, а также проводить дополнительные проверки и отбор проб.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заместитель генерального директора Совета по окружающей среде по вопросам природопользования Эрик Косенкраниус отметил, что регулятор оценивает технологию, тогда как Министерство климата анализирует ситуацию на газовом рынке. Производители должны соблюдать действующие нормативы качества воздуха за пределами производственных площадок.

Цены на тепло остаются высокими

В октябре эстонский орган по вопросам конкуренции утвердил максимальные цены на централизованное отопление: 84 евро за МВт·ч в Таллинне и 137,69 евро за МВт·ч в Нарве. Председатель правления Enefit Райне Пайо заявил, что когенерационная установка может производить тепло по 74 евро за МВт·ч без НДС. При более высоких ценах ее планируют использовать для сокращения объемов сжигания сланцевой нефти.

Председатель правления Utilitas Роберт Китт сообщил, что цена природного газа за год удвоилась, создавая риски для стоимости тепла и поставок. По его словам, компания стремится использовать сланцевую нефть как можно меньше, но в необходимом объеме. Сжигать ее одновременно с газом невозможно. Разрешение охватывает три из четырех котлов Utilitas в районе Мустамяэ, при этом два из них не могут работать одновременно.

Читай нас в