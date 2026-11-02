Tesla запустила в Европе функцию Heat Pump Optimization для домашних систем накопления энергии Powerwall 3 и трехфазных Powerwall 3P. Она позволяет передавать совместимому тепловому насосу сигнал об усиленном режиме работы, чтобы накапливать избыток солнечной или дешевой электроэнергии в виде горячей воды, сообщает Electrek.

Функция анализирует выработку солнечной электроэнергии и цены на электричество в течение дня. Тепловой насос получает один из двух сигналов: обычный режим или усиленный нагрев. Во втором случае он нагревает воду сверх текущих потребностей дома — обычно в баке для горячей воды или буферной емкости. В дальнейшем этот запас тепла может использоваться в часы с более высокими тарифами, когда насос будет работать меньше.

Работа зависит от режима Powerwall

В режиме Self-Powered система активирует усиленный нагрев только тогда, когда после покрытия других потребностей дома остается избыток солнечной энергии. В режиме Savings это может происходить как при наличии солнечной генерации, так и в период самой низкой цены электроэнергии из сети, определенной по 24-часовому прогнозу тарифов.

Функция работает через стандарт SG-Ready, введенный Немецкой ассоциацией тепловых насосов в 2012 году. Он предусматривает проводное подключение через релейные контакты, а не облачную интеграцию с производителями тепловых насосов. Tesla использует два режима рекомендаций — нормальный и усиленный.

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Требования и ограничения

Для использования Heat Pump Optimization необходимы Powerwall 3 или Powerwall 3P с прошивкой версии 26.26 или новее, сертифицированный по SG-Ready тепловой насос с доступным контактом SG-2 и приложение Tesla версии 4.59.1 или новее. Оборудование должно быть физически подключено и настроено сертифицированным установщиком Tesla.

Сигналы Powerwall носят рекомендательный характер, поэтому настройки термостата теплового насоса могут их изменять. Каждый сигнал должен длиться не менее 10 минут в соответствии с требованиями SG-Ready. Во время отключения электроэнергии система возвращается к обычному режиму, чтобы Powerwall мог обеспечивать резервные нагрузки.

По расчету издания, 300-литровый бак с водой, нагретой дополнительно на 30°C, способен хранить примерно 10,5 кВт·ч тепловой энергии. При коэффициенте преобразования теплового насоса COP 3 для этого требуется около 3,5 кВт·ч электроэнергии.

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