Tesla запустила в Європі оптимізацію теплових насосів для Powerwall — Electrek

Tesla запустила в Європі функцію Heat Pump Optimization для домашніх систем накопичення енергії Powerwall 3 та трифазних Powerwall 3P. Вона дає змогу передавати сумісному тепловому насосу сигнал про посилений режим роботи, щоб накопичувати надлишок сонячної або дешевої електроенергії у вигляді гарячої води, повідомляє Electrek.

Функція аналізує виробництво сонячної електроенергії та ціни на електрику протягом дня. Тепловий насос отримує один із двох сигналів: звичайний режим або посилене нагрівання. У другому випадку він нагріває воду понад поточну потребу будинку — зазвичай у баку для гарячої води чи буферній ємності. Надалі цей запас тепла може використовуватися в години з вищими тарифами, коли насос працюватиме менше.

Робота залежить від режиму Powerwall

У режимі Self-Powered система активує посилене нагрівання лише тоді, коли після покриття інших потреб будинку залишається надлишок сонячної енергії. У режимі Savings це може відбуватися і за наявності сонячної генерації, і в період найнижчої ціни електроенергії з мережі, визначеної за 24-годинним прогнозом тарифів.

Функція працює через стандарт SG-Ready, запроваджений Німецькою асоціацією теплових насосів у 2012 році. Він передбачає дротове підключення через релейні контакти, а не хмарну інтеграцію з виробниками теплових насосів. Tesla використовує два режими рекомендацій — нормальний та посилений.

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Вимоги та обмеження

Для використання Heat Pump Optimization потрібні Powerwall 3 або Powerwall 3P із прошивкою версії 26.26 або новішою, сертифікований за SG-Ready тепловий насос із доступним контактом SG-2 та застосунок Tesla версії 4.59.1 або новішої. Обладнання має бути фізично підключене й налаштоване сертифікованим інсталятором Tesla.

Сигнали Powerwall мають рекомендаційний характер, тому налаштування термостата теплового насоса можуть їх змінювати. Кожен сигнал повинен тривати щонайменше 10 хвилин відповідно до вимог SG-Ready. Під час відключення електроенергії система повертається до звичайного режиму, щоб Powerwall міг забезпечувати резервні навантаження.

За розрахунком видання, 300-літровий бак із водою, нагрітою додатково на 30°C, здатен зберігати приблизно 10,5 кВт·год теплової енергії. За коефіцієнта перетворення теплового насоса COP 3 для цього потрібно близько 3,5 кВт·год електроенергії.

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