Tesla uruchomiła w Europie funkcję Heat Pump Optimization dla domowych systemów magazynowania energii Powerwall 3 oraz trójfazowych Powerwall 3P. Umożliwia ona przekazanie kompatybilnej pompie ciepła sygnału wzmocnionego trybu pracy, aby magazynować nadwyżkę energii słonecznej lub taniej energii elektrycznej w postaci gorącej wody, informuje Electrek.

Funkcja analizuje produkcję energii słonecznej i ceny energii elektrycznej w ciągu dnia. Pompa ciepła otrzymuje jeden z dwóch sygnałów: tryb normalny lub intensywne ogrzewanie. W drugim przypadku podgrzewa wodę ponad bieżące potrzeby domu — zwykle w zbiorniku ciepłej wody lub zbiorniku buforowym. Ten zapas ciepła może być następnie wykorzystywany w godzinach wyższych taryf, gdy pompa będzie pracować mniej.

Działanie zależy od trybu Powerwall

W trybie Self-Powered system aktywuje intensywne ogrzewanie tylko wtedy, gdy po pokryciu innych potrzeb domu pozostaje nadwyżka energii słonecznej. W trybie Savings może to następować zarówno przy dostępnej generacji słonecznej, jak i w okresie najniższej ceny energii elektrycznej z sieci, określonej na podstawie 24-godzinowej prognozy taryf.

Funkcja działa poprzez standard SG-Ready, wprowadzony przez Niemieckie Stowarzyszenie Pomp Ciepła w 2012 roku. Przewiduje on przewodowe połączenie przez styki przekaźnikowe, a nie integrację chmurową z producentami pomp ciepła. Tesla stosuje dwa tryby rekomendacji — normalny i wzmocniony.

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Wymagania i ograniczenia

Korzystanie z Heat Pump Optimization wymaga Powerwall 3 lub Powerwall 3P z oprogramowaniem w wersji 26.26 lub nowszej, pompy ciepła certyfikowanej zgodnie z SG-Ready z dostępnym stykiem SG-2 oraz aplikacji Tesla w wersji 4.59.1 lub nowszej. Urządzenia muszą być fizycznie podłączone i skonfigurowane przez certyfikowanego instalatora Tesla.

Sygnały Powerwall mają charakter rekomendacyjny, dlatego ustawienia termostatu pompy ciepła mogą je zmieniać. Każdy sygnał musi trwać co najmniej 10 minut zgodnie z wymaganiami SG-Ready. Podczas przerwy w dostawie energii system wraca do normalnego trybu, aby Powerwall mógł zasilać obciążenia rezerwowe.

Według wyliczeń publikacji 300-litrowy zbiornik z wodą podgrzaną dodatkowo o 30°C może magazynować około 10,5 kWh energii cieplnej. Przy współczynniku wydajności pompy ciepła COP 3 wymaga to około 3,5 kWh energii elektrycznej.

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