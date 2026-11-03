W Nigerii oficjalnie utworzono Afrykański Bank Energii — OilPrice

W Abudży, stolicy Nigerii, Afreximbank i Afrykańska Organizacja Producentów Ropy Naftowej (APPO) oficjalnie utworzyły Afrykański Bank Energii (AEB). Instytucję powołano podczas założycielskiego zgromadzenia ogólnego 31 października w celu finansowania projektów naftowych, gazowych i innych projektów energetycznych, którym coraz trudniej jest pozyskać środki od zachodnich banków i kredytodawców rozwojowych ze względu na ich zobowiązania klimatyczne, informuje OilPrice.

Kapitał i pierwsze projekty

Kapitał autoryzowany AEB wynosi 5 mld dolarów, jednak obecnie bank zmobilizował około 500 mln dolarów. W szczególności Afreximbank przekazał 222 mln dolarów, a wkład Nigerii, według publikacji, wynosi od 100 mln do 200 mln dolarów.

W ramach pierwszej fazy operacyjnej bank planuje pozyskać do 10 mld dolarów finansowania. AEB zamierza również sfinansować co najmniej trzy projekty w 2027 roku, począwszy od regionalnych rafinerii ropy naftowej i rurociągów.

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Zakres działalności banku

Mandat AEB obejmuje cały łańcuch energetyczny: poszukiwanie i wydobycie, transport, przetwarzanie, rafinację oraz dystrybucję zasobów energetycznych. Bank będzie również mógł finansować transgraniczne rurociągi, regionalne rafinerie, wytwarzanie energii elektrycznej i jej przesył.

Abudża wygrała rywalizację o prawo do goszczenia banku, w której uczestniczyło sześć państw, w tym Ghana, Algieria, Republika Południowej Afryki i Benin. Pierwszym prezesem AEB został Helmy Ghazi, były zastępca dyrektora generalnego HSBC Bank Egypt. Instytucją ma również zarządzać rada złożona z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji politycznych.

Założyciele banku dążą do zmniejszenia zależności państw afrykańskich od importowanych produktów naftowych, rozszerzenia wewnątrzafrykańskiego handlu energią oraz finansowania sprawiedliwej transformacji energetycznej, której tempo będą określać rządy kontynentu. Według szacunku przytoczonego przez OilPrice Afryka potrzebuje około 200 mld dolarów inwestycji w energetykę, a około 600 mln mieszkańców kontynentu nadal nie ma dostępu do energii elektrycznej.

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