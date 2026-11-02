W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas poniedziałkowego wystąpienia wyborczego powiedział, że ceny ropy spadły w przeddzień wyborów połówkowych. Jak informuje The Hill, powiązał on możliwość dalszego spadku cen ropy z sytuacją wokół Iranu.

Ruch notowań

Po południu cena międzynarodowego gatunku referencyjnego Brent wynosiła 104 dolary za baryłkę, spadając ze 112 dolarów wcześniej tego samego dnia. Amerykański gatunek referencyjny WTI był notowany po około 96 dolarów za baryłkę, wobec niemal 103 dolarów wcześniej.

Trump powiedział, że ropa potaniała o 10 dolarów w ciągu dnia, i nazwał to największym spadkiem cen w historii. Jednocześnie publikacja zauważa, że w najnowszej historii zdarzały się znacznie większe spadki: podczas pandemii COVID-19 cena ropy jednego dnia na krótko spadła do około minus 38 dolarów za baryłkę.

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Czynnik irański i ceny paliw

Spadek notowań nastąpił wśród pewnych pozytywnych sygnałów dotyczących negocjacji z Iranem. Teheran oświadczył, że może otworzyć Cieśninę Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone spełnią określone warunki. Jednocześnie nie jest jasne, czy Waszyngton zgodzi się na takie warunki; tam mówiono również o możliwości nowych uderzeń na Iran po wyborach.

Wojna okresowo prowadziła do zamknięcia Cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportu ropy, a także do wzrostu kosztów przewozów nawet w okresach, gdy statkom zezwalano na przepływ. Uszkodzenia infrastruktury naftowej w tym konflikcie oraz wojna Rosji przeciwko Ukrainie zwiększały presję na wzrost cen. Jeśli spadek notowań się utrzyma, może to z czasem wpłynąć na ceny benzyny i oleju napędowego, choć takie zmiany zwykle nie docierają na rynek detaliczny od razu.

Według AAA średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek wynosiła około 4,17 dolara za galon, o 1,13 dolara więcej niż rok wcześniej. Niezadowolenie wyborców z kosztów paliwa, według oceny The Hill, może stać się jednym z ważnych czynników wyborów.

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