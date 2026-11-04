Egipt poprosił dostawców o przesunięcie na 2027 rok pięciu z 15 ładunków skroplonego gazu ziemnego zaplanowanych na listopad. Decyzję podjęto w związku ze wzrostem kosztów importu LNG i spadkiem krajowego wydobycia gazu, poinformował OilPrice.

Koszty importu

Według nienazwanego urzędnika rządowego, cytowanego przez Asharq Bloomberg, koszt jednego ładunku LNG wzrósł od września nawet o 100% i przekroczył 100 mln dolarów. Od lipca Egipt odroczył już około 15 ładunków LNG.

Ministerstwo Ropy Naftowej przeznaczyło 10,1 mld dolarów na import LNG w roku finansowym, który rozpoczął się 1 lipca. Według stanu na 6 października wydano 5,8 mld dolarów, a na listopadowe ładunki przewidziano około 1 mld dolarów.

Aby obniżyć koszty, Egipska Generalna Korporacja Naftowa EGPC kupiła sześć partii wysokosiarkowego oleju opałowego z dostawą w listopadzie i grudniu. Import oleju opałowego do kraju rósł od kwietnia, a w październiku przekroczył 640 tys. ton. QatarEnergy utrzymuje stan siły wyższej w odniesieniu do dostaw LNG od kwietnia, a 28 października przedłużyła go do końca grudnia.

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Spadek wydobycia

Wydobycie gazu ziemnego w Egipcie spadło w sierpniu do 3,63 mld stóp sześciennych dziennie. OilPrice wiąże to z tym, że stare złoża wyczerpują się szybciej, niż uruchamiane są nowe odwierty.

W lipcu kraj po raz pierwszy odnotował, że import gazu przekroczył własne wydobycie. W sierpniu import wyniósł 3,44 mld stóp sześciennych dziennie: 2,24 mld stóp sześciennych LNG i 1,2 mld stóp sześciennych gazu przesyłanego rurociągami z Izraela.

Poszukiwania i energia odnawialna

Egipt przedłużył do 14 grudnia termin składania wniosków dotyczących 14 bloków poszukiwawczych na Pustyni Zachodniej, w Zatoce Sueskiej, na Morzu Śródziemnym, w Delcie Nilu i na północy Synaju. Kraj planuje również zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej do 45% do 2028 roku. Minister finansów Ahmed Kouchouk oświadczył w październiku, że każdy gigawat nowych mocy słonecznych, wiatrowych lub jądrowych może zaoszczędzić krajowi około 250 mln dolarów na imporcie gazu.

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