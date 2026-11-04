Єгипет попросив перенести частину постачань СПГ на 2027 рік — OilPrice

Єгипет попросив постачальників перенести на 2027 рік п’ять із 15 партій скрапленого природного газу, запланованих на листопад. Рішення ухвалили на тлі зростання витрат на імпорт СПГ і скорочення внутрішнього видобутку газу, повідомляє OilPrice.

Витрати на імпорт

За словами неназваного урядового посадовця, якого цитує Asharq Bloomberg, вартість одного вантажу СПГ від вересня зросла на величину до 100% і перевищила 100 млн доларів. Від липня Єгипет уже відтермінував приблизно 15 вантажів СПГ.

Міністерство нафти заклало 10,1 млрд доларів на імпорт СПГ у фінансовому році, що почався 1 липня. Станом на 6 жовтня було витрачено 5,8 млрд доларів, а на листопадові вантажі передбачили близько 1 млрд доларів.

Щоб скоротити витрати, Єгипетська генеральна нафтова корпорація EGPC придбала шість партій високосірчистого мазуту з постачанням у листопаді та грудні. Імпорт мазуту до країни зростав із квітня і в жовтні перевищив 640 тис. тонн. QatarEnergy зберігає режим форс-мажору щодо постачань СПГ із квітня, а 28 жовтня продовжила його до кінця грудня.

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Скорочення видобутку

Видобуток природного газу в Єгипті у серпні знизився до 3,63 млрд кубічних футів на добу. OilPrice пов’язує це з тим, що старі родовища виснажуються швидше, ніж запускають нові свердловини.

У липні країна вперше зафіксувала перевищення імпорту газу над власним видобутком. У серпні імпорт становив 3,44 млрд кубічних футів на добу: 2,24 млрд кубічних футів СПГ і 1,2 млрд кубічних футів трубопровідного газу з Ізраїлю.

Розвідка та відновлювана енергетика

Єгипет продовжив до 14 грудня термін подання заявок на 14 розвідувальних блоків у Західній пустелі, Суецькій затоці, Середземному морі, дельті Нілу та на півночі Синаю. Країна також планує довести частку відновлюваної енергетики у виробництві електроенергії до 45% до 2028 року. Міністр фінансів Ахмед Кучук у жовтні заявив, що кожен гігават нових сонячних, вітрових або атомних потужностей може заощадити країні близько 250 млн доларів на імпорті газу.

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