埃及已要求供应商将原定于11月交付的15批液化天然气中的5批推迟至2027年。在液化天然气进口成本上升和国内天然气产量下降的背景下，埃及作出了这一决定，OilPrice报道。

进口成本

据Asharq Bloomberg援引的一名未具名政府官员称，自9月以来，单批液化天然气货物的成本最高上涨了100%，并超过1亿美元。自7月以来，埃及已推迟约15批液化天然气货物。

石油部在7月1日开始的财年中为液化天然气进口安排了101亿美元。截至10月6日，已支出58亿美元，约10亿美元用于11月的货物。

为降低成本，埃及通用石油公司EGPC购买了6批高硫燃料油，将于11月和12月交付。该国燃料油进口自4月以来一直增长，10月超过64万吨。QatarEnergy自4月以来一直对液化天然气供应维持不可抗力状态，并于10月28日将其延长至12月底。

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产量下降

埃及8月的天然气产量降至每天36.3亿立方英尺。OilPrice将此归因于老油气田的枯竭速度快于新井投产速度。

7月，该国首次记录到天然气进口量超过本国天然气产量。8月进口量为每天34.4亿立方英尺：其中液化天然气为22.4亿立方英尺，来自以色列的管道天然气为12亿立方英尺。

勘探与可再生能源

埃及将西部沙漠、苏伊士湾、地中海、尼罗河三角洲和西奈半岛北部14个勘探区块的申请截止日期延长至12月14日。该国还计划到2028年将可再生能源在发电中的占比提高至45%。财政部长艾哈迈德·库楚克10月表示，每增加1吉瓦太阳能、风能或核电装机容量，可为该国节省约2.5亿美元的天然气进口费用。

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