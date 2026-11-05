美国国会选举背景下油价下跌逾8%——RMF24

受美国政治变化影响，全球市场上的油价大幅下跌：周三，原油价格下跌超过8%。周四，报价继续走低。美国WTI原油每桶报87.16美元，较此前下跌1.09%；布伦特原油报94.20美元，下跌0.44%。

对结束与伊朗战争的预期

投资者将市场走势与民主党在美国国会补选中的胜利联系起来。据RMF24报道，民主党赢得众议院和参议院多数席位，其中包括至少7个此前由共和党人拥有的参议院席位。

市场将价格下跌与这样一种期待联系起来：国会力量平衡的变化可能加快结束与伊朗战争的行动。BOK Financial Securities Inc.交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒表示，民主党控制国会可能限制美国军费开支，并促成战争更快结束。

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美国燃料库存正在减少

与此同时，美国的原油和石油产品库存继续减少。美国能源部表示，上周原油库存减少90万桶，降至4.098亿桶。这是该指标连续第五周下降。

汽油库存减少20万桶，降至2.09亿桶。柴油和取暖燃料库存减少360万桶，即3.5%，降至9930万桶。据该媒体报道，馏分油库存降至1亿桶以下，达到自2003年以来的最低水平。

尽管近期下跌，WTI自年初以来上涨了51.6%，布伦特原油上涨了54.6%。

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