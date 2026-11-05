在尼泊尔，印度国有和私营公司获得的七个大型水电项目总装机容量约为4700兆瓦，但目前只有一个处于建设阶段。这是位于桑库瓦萨巴县、装机容量为900兆瓦的阿伦三期项目。正如《加德满都邮报》报道，延误使该国能否落实向印度出口电力的计划受到质疑。

2024年1月，尼泊尔和印度签署了一项在十年内出口1万兆瓦电力的协议。尼泊尔希望通过供应电力获得收入，并缩小与印度的贸易逆差；印度是尼泊尔电力的主要买家。

唯一在推进的项目

阿伦三期于2018年开工，但最初为期五年的工期曾多次调整，其中包括因Covid-19疫情而调整。项目发电部分的完成度为77.5%，输电线路的完成度为60%。商业发电原计划于2025年4月中旬前开始，但最新竣工期限已推迟至2028年3月中旬。

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该项目由SJVN Arun-3 Power Development Company实施，该公司是印度国有企业SJVN Limited的子公司。尼泊尔将免费获得阿伦三期所发电力的21.9%，并获得特许权使用费。同时，一条长253公里、电压为400千伏的输电线路正在建设中，将该电站与印度锡塔马尔希连接起来。

其他项目和线路

尚未开工的项目包括装机容量900兆瓦的上卡纳利、装机容量679兆瓦的下阿伦、阿伦四期、西塞提和塞提河六期。就上卡纳利项目而言，尼泊尔投资委员会已接受融资文件，从而可以进入建设程序。西塞提和塞提河六期的项目开发协议谈判仍在进行。

与此同时，尼泊尔和印度正在扩大跨境电网。通过达尔凯巴尔—穆扎法尔普尔线路已进行电力进出口，而正在建设的达尔凯巴尔—锡塔马尔希线路预计将提供最高1650兆瓦的出口能力。布特瓦尔—戈勒克布尔线路还计划提供最高200兆瓦的出口能力。

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