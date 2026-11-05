В Непале из семи крупных гидроэнергетических проектов общей мощностью около 4700 МВт, которые получили индийские государственные и частные компании, на стадии строительства находится только один. Это проект Arun-III мощностью 900 МВт в районе Санкхувасабха. Как сообщает Kathmandu Post, задержки ставят под сомнение способность страны реализовать планы по экспорту электроэнергии в Индию.

В январе 2024 года Непал и Индия подписали соглашение об экспорте 10 000 МВт электроэнергии в течение десяти лет. Непал рассчитывает на доходы от поставок электричества и сокращение дефицита в торговле с Индией, которая является главным покупателем непальской электроэнергии.

Единственный активный проект

Строительство Arun-III началось в 2018 году, однако первоначальный пятилетний график неоднократно пересматривался, в том числе из-за пандемии Covid-19. Готовность генерирующей части проекта составляет 77,5%, а линии электропередачи — 60%. Коммерческую выработку первоначально планировали начать к середине апреля 2025 года, но последний срок завершения работ перенесли на середину марта 2028 года.

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Проект реализует SJVN Arun-3 Power Development Company — дочерняя структура индийской государственной SJVN Limited. Непал должен бесплатно получать 21,9% электроэнергии, произведенной Arun-III, а также роялти. Параллельно строится 253-километровая линия электропередачи напряжением 400 кВ, которая соединит электростанцию с Ситамархой в Индии.

Другие проекты и линии

Среди проектов, строительство которых еще не началось, — Upper Karnali мощностью 900 МВт, Lower Arun мощностью 679 МВт, Arun-IV, West Seti и Seti River-6. По Upper Karnali инвестиционный совет Непала принял документы по финансированию, что позволяет перейти к строительному процессу. По West Seti и Seti River-6 продолжаются переговоры по соглашениям о разработке проектов.

В то же время Непал и Индия расширяют трансграничную электросеть. Через линию Дхалкебар—Музаффарпур уже осуществляются импорт и экспорт электроэнергии, а строящаяся линия Дхалкебар—Ситамархи должна обеспечить экспортную мощность до 1650 МВт. Линия Бутвал—Горакхпур предусматривает экспорт еще до 200 МВт.

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