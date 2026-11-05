Компания Dangote Industries, возглавляемая нигерийским миллиардером Алико Данготе, 4 ноября начала строительство топливного хаба недалеко от порта Уолфиш-Бей в Намибии. Стоимость проекта вместе с запланированным региональным трубопроводом оценивается примерно в 2,5 млрд долларов.

Как сообщает The Rio Times, церемония запуска проекта состоялась при участии президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвы. Площадка расположена в прибрежном пустынном регионе Эронго, где находится главный порт страны.

Хранилище на 600 млн литров

На объекте планируют построить резервуары общей вместимостью около 600 млн литров топлива. Из этого объема 360 млн литров должно приходиться на дизельное топливо, остальное — на бензин. Это примерно в восемь раз больше вместимости Национального нефтехранилища Намибии, которым управляет государственная компания Namcor и которое вмещает 75 млн литров.

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Топливо из хранилища будет предназначено для продажи на юге Африки. Данготе заявил, что компания стремится активнее инвестировать в регион, а также повысила целевой объем инвестиций в африканскую промышленность до 60 млрд долларов к 2030 году. Предыдущая цель составляла 50 млрд долларов.

Запланированный трубопровод

Проект предусматривает строительство трубопровода длиной около 1 700 км для поставок топлива вглубь континента — в направлении Ботсваны и Южной Африки. Компания также описывала более широкую сеть с потенциальными соединениями с Зимбабве, Замбией и Демократической Республикой Конго.

По словам Данготе, строительство хаба должно занять от 18 до 20 месяцев. Окончательный маршрут трубопровода и график его строительства еще не определены.

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