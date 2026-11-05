Эстонская государственная энергетическая группа Eesti Energia планирует 5 ноября начать предварительные консультации с сотрудниками и их представителями по поводу коллективных увольнений. Первоначальный план предусматривает ликвидацию около 10% должностей в группе, сообщает ERR News.

Какие должности планируют ликвидировать

По словам генерального директора Eesti Energia Андруса Дурейко, окончательное число сокращений определят после завершения консультаций. Компания намерена ликвидировать 390 должностей в Enefit Industry, Enefit Power и Eesti Energia AS. Дополнительные сокращения также запланированы в Enefit OÜ и Elektrilevi.

Реструктуризация прежде всего затронет некритически важные вспомогательные должности в производственных подразделениях и функции поддержки в центральных структурах группы. В компании заявили, что изменения не повлияют на качество услуг, надежность электроснабжения и непрерывность производства. Операторов объектов по производству масла и электростанций запланированная реструктуризация также не затронет.

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Причины и финансовые показатели

Eesti Energia объяснила необходимость дальнейших изменений потребностью привести расходы в соответствие с потенциалом доходов и повысить эффективность работы в условиях неопределенного энергетического рынка. Это решение принимается несмотря на сильные финансовые результаты за первые девять месяцев года после предыдущих структурных изменений.

Выручка группы за девять месяцев выросла на 12% в годовом выражении — до 1,33 млрд евро. Показатель EBITDA увеличился на 7% и составил 235 млн евро, а чистая прибыль выросла на 36% — до 42 млн евро. В третьем квартале выручка повысилась на 38% — до 389 млн евро, EBITDA достигла 60 млн евро, а чистая прибыль составила почти 2 млн евро.

Дурейко отметил, что компания планирует поддерживать сотрудников на протяжении всего процесса, в частности реорганизовывать работу там, где это возможно, разъяснять доступные меры и компенсации, а также предоставлять карьерные консультации.

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