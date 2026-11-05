Нефть потеряла более 8% на фоне выборов в Конгресс США — RMF24

На мировых рынках нефть резко подешевела на фоне политических изменений в США: в среду цены на сырье упали более чем на 8%. В четверг котировки продолжили снижаться. Баррель американской нефти WTI стоил 87,16 доллара, что на 1,09% меньше, чем ранее, а Brent — 94,20 доллара, потеряв 0,44%.

Ожидания относительно войны с Ираном

Инвесторы связывают динамику рынка с победой демократов на дополнительных выборах в американский Конгресс. По данным RMF24, демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате, в частности завоевали как минимум семь сенатских мандатов, ранее принадлежавших республиканцам.

Рынок связывает падение цен с надеждами на то, что изменение баланса сил в Конгрессе может ускорить шаги по завершению войны с Ираном. Старший вице-президент по торговле BOK Financial Securities Inc. Деннис Кисслер заявил, что контроль демократов над Конгрессом мог бы ограничить американские военные расходы и привести к более быстрому завершению войны.

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Запасы топлива в США сокращаются

В то же время запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают уменьшаться. Американский Департамент энергетики сообщил, что за прошлую неделю запасы нефти сократились на 0,9 млн баррелей — до 409,8 млн баррелей. Это пятая неделя подряд со снижением показателя.

Запасы бензина уменьшились на 0,2 млн баррелей — до 209 млн баррелей. Запасы дизельного и печного топлива упали на 3,6 млн баррелей, или на 3,5%, до 99,3 млн баррелей. По информации издания, запасы дистиллятов опустились ниже 100 млн баррелей и достигли самого низкого уровня с 2003 года.

Несмотря на последнее падение, с начала года WTI подорожала на 51,6%, а Brent — на 54,6%.

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