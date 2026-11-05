Na światowych rynkach ropa gwałtownie potaniała w związku ze zmianami politycznymi w USA: w środę ceny surowca spadły o ponad 8%. W czwartek notowania nadal spadały. Baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztowała 87,16 dolara, czyli o 1,09% mniej niż wcześniej, a Brent — 94,20 dolara, tracąc 0,44%.

Oczekiwania dotyczące wojny z Iranem

Inwestorzy wiążą dynamikę rynku ze zwycięstwem demokratów w dodatkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu. Według RMF24, demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, w tym uzyskali co najmniej siedem mandatów senatorskich, które wcześniej należały do republikanów.

Rynek wiąże spadek cen z nadziejami, że zmiana układu sił w Kongresie może przyspieszyć działania na rzecz zakończenia wojny z Iranem. Starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc. Dennis Kissler powiedział, że kontrola demokratów nad Kongresem mogłaby ograniczyć amerykańskie wydatki wojskowe i doprowadzić do szybszego zakończenia wojny.

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Zapasy paliw w USA maleją

Jednocześnie zapasy ropy i produktów naftowych w USA nadal się zmniejszają. Amerykański Departament Energii poinformował, że w ubiegłym tygodniu zapasy ropy spadły o 0,9 mln baryłek, do 409,8 mln baryłek. To piąty z rzędu tydzień spadku tego wskaźnika.

Zapasy benzyny zmniejszyły się o 0,2 mln baryłek, do 209 mln baryłek. Zapasy oleju napędowego i opałowego spadły o 3,6 mln baryłek, czyli o 3,5%, do 99,3 mln baryłek. Według informacji publikacji zapasy destylatów spadły poniżej 100 mln baryłek i osiągnęły najniższy poziom od 2003 roku.

Mimo ostatniego spadku od początku roku WTI zdrożała o 51,6%, a Brent — o 54,6%.

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