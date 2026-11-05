W Europie Północno-Zachodniej listopadowa cena butanu na początku miesiąca wzrosła do 1125 dolarów za tonę — najwyższego poziomu od 30 lat. W Azji indeks AFEI 3 listopada wynosił 1180 dolarów za tonę, a notowania butanu w amerykańskim hubie Belvieu wzrosły do najwyższego poziomu od 14 lat — 920 dolarów za tonę, informuje OilPrice.

Dostawy z USA przekierowano do Azji

OilPrice wiąże wzrost cen ze zmianą globalnych przepływów skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) po rozpoczęciu w marcu wojny między USA a Iranem. Wcześniej USA zapewniały około 45–50% światowego eksportu LPG, a kraje Bliskiego Wschodu — 30–35%. Po rozpoczęciu kryzysu udział krajów Zatoki Perskiej, według publikacji, spadł do 11%, podczas gdy udział USA wzrósł do 65%.

Od kwietnia do października USA dostarczały do 75% propanu i butanu importowanych przez Azję. W październiku wskaźnik ten spadł do około 55% w związku ze stopniowym wznowieniem dostaw z ZEA, Kuwejtu, Kataru i Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie import butanu do hubu Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia w październiku spadł do wieloletniego minimum 130 tys. ton, o 34% mniej niż rok wcześniej.

Popyt Indii i Chin

Dostawy z USA nie zastępują w pełni wolumenów z Bliskiego Wschodu, ponieważ amerykański eksport LPG składa się w około 75% z propanu i w 25% z butanu. W Indiach i innych krajach azjatyckich do gazu gospodarczego częściej potrzebna jest mieszanka propanu i butanu zbliżona do proporcji 50 do 50. Na początku kryzysu 87% indyjskiego importu LPG pochodziło z Zatoki Perskiej, a import kraju spadł z 2,03 mln ton w lutym do 1,17 mln ton w marcu.

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Dodatkowy popyt generują Chiny, gdzie w 2025 roku uruchomiono pięć zakładów produkcji eteru metylo-tert-butylowego o łącznej mocy 3,4 mln ton rocznie. Ten dodatek podnosi liczbę oktanową benzyny, a butan jest wykorzystywany w jego produkcji.

Zimowy popyt ogranicza wysyłki

W USA i Europie jesienią rośnie sezonowy popyt na butan do mieszania zimowych gatunków benzyny. Eksport z USA spadł z rekordowych 2,4 mln ton w maju do 1,55 mln ton w październiku. Na Azję przypadło 840 tys. ton, czyli 54% październikowych wysyłek, a na Europę — 105 tys. ton, około 7%.

Według wyliczeń OilPrice butan z USA w cenie 920 dolarów za tonę, z uwzględnieniem około 320 dolarów frachtu do Indii, kosztowałby po dostawie około 1240 dolarów za tonę. Przy takim poziomie cen dostawy do Azji stały się komercyjnie mniej atrakcyjne dla amerykańskich producentów.

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