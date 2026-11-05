Цена бутана в Европе достигла максимума за 30 лет — OilPrice

В Северо-Западной Европе ноябрьская цена бутана в начале месяца выросла до 1125 долларов за тонну — самого высокого уровня за 30 лет. В Азии индекс AFEI 3 ноября составил 1180 долларов за тонну, а котировки бутана в американском хабе Белвью поднялись до максимума за 14 лет — 920 долларов за тонну, сообщает OilPrice.

Поставки из США переориентировались на Азию

OilPrice связывает подорожание с изменением мировых потоков сжиженного нефтяного газа (LPG) после начала в марте войны между США и Ираном. До этого США обеспечивали примерно 45–50% мирового экспорта LPG, а страны Ближнего Востока — 30–35%. После начала кризиса доля стран Персидского залива, по данным издания, упала до 11%, тогда как американская выросла до 65%.

С апреля по октябрь США поставляли до 75% импортируемых Азией пропана и бутана. В октябре этот показатель снизился примерно до 55% на фоне постепенного восстановления поставок из ОАЭ, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Одновременно импорт бутана в хаб Амстердам—Роттердам—Антверпен в октябре сократился до многолетнего минимума в 130 тыс. тонн, что на 34% меньше, чем годом ранее.

Спрос Индии и Китая

Поставки из США не полностью заменяют ближневосточные объёмы, поскольку американский экспорт LPG примерно на 75% состоит из пропана и на 25% — из бутана. В Индии и других азиатских странах для бытового газа чаще требуется смесь пропана и бутана, близкая к соотношению 50 на 50. В начале кризиса 87% индийского импорта LPG поступало из Персидского залива, а импорт страны снизился с 2,03 млн тонн в феврале до 1,17 млн тонн в марте.

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Дополнительный спрос формирует Китай, где в 2025 году запустили пять заводов по производству метил-трет-бутилового эфира общей мощностью 3,4 млн тонн в год. Эта добавка повышает октановое число бензина, а бутан используется в её производстве.

Зимний спрос ограничивает отгрузки

В США и Европе осенью растёт сезонный спрос на бутан для смешивания зимних марок бензина. Экспорт из США после рекордных 2,4 млн тонн в мае снизился до 1,55 млн тонн в октябре. На Азию пришлось 840 тыс. тонн, или 54% октябрьских отгрузок, а на Европу — 105 тыс. тонн, примерно 7%.

По расчётам OilPrice, бутан из США по цене 920 долларов за тонну с учётом примерно 320 долларов фрахта до Индии стоил бы после доставки около 1240 долларов за тонну. При таком уровне цен поставки в Азию стали коммерчески менее привлекательными для американских производителей.

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