欧洲丁烷价格创30年新高 — OilPrice

在西北欧，11月初丁烷价格升至每吨1125美元，为30年来最高水平。亚洲方面，AFEI指数在11月3日为每吨1180美元，美国贝尔维尤枢纽的丁烷报价升至14年来高点——每吨920美元，OilPrice报道。

美国供应转向亚洲

OilPrice将价格上涨与3月美国和伊朗之间战争开始后全球液化石油气（LPG）流向的变化联系起来。在此之前，美国约占全球LPG出口的45%至50%，中东国家占30%至35%。该刊物称，危机开始后，波斯湾国家的份额降至11%，而美国的份额升至65%。

4月至10月，美国供应了亚洲进口丙烷和丁烷的最多75%。10月，随着来自阿联酋、科威特、卡塔尔和沙特阿拉伯的供应逐步恢复，这一比例降至约55%。与此同时，10月进入阿姆斯特丹—鹿特丹—安特卫普枢纽的丁烷进口量降至13万吨的多年低点，较一年前减少34%。

印度和中国的需求

美国供应并未完全替代中东的供应量，因为美国LPG出口中约75%为丙烷，25%为丁烷。在印度和其他亚洲国家，民用燃气更常需要丙烷与丁烷比例接近50比50的混合物。危机初期，印度87%的LPG进口来自波斯湾，该国进口量从2月的203万吨降至3月的117万吨。

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中国也带来了额外需求：2025年，中国投产了5座甲基叔丁基醚生产厂，合计年产能为340万吨。这种添加剂可提高汽油辛烷值，丁烷被用于其生产。

冬季需求限制发运

美国和欧洲在秋季对用于调配冬季等级汽油的丁烷季节性需求上升。美国出口量从5月创纪录的240万吨降至10月的155万吨。亚洲占84万吨，即10月发运量的54%；欧洲占10.5万吨，约为7%。

根据OilPrice的计算，美国丁烷价格为每吨920美元，加上运往印度约320美元的运费后，交付价格将约为每吨1240美元。在这一价格水平下，向亚洲供应对美国生产商而言在商业上吸引力下降。

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