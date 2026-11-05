卡塔尔国有公司QatarEnergy与Cheniere和Woodside Energy签署了长期协议，每年从美国采购最多700万吨液化天然气。正如OilPrice报道，QatarEnergy首席执行官萨阿德·谢里达·卡比表示，新增供应量将使该公司成为美国液化天然气的最大买家。

与Cheniere和Woodside签订的合同

QatarEnergy与Cheniere签署了两项长期协议，每年从Sabine Pass和Corpus Christi出口工厂采购最多400万吨液化天然气。根据这些合同的交付预计将从2031年持续至2054年。

与Woodside Energy单独签署的一项长期协议规定，每年从正在建设中的Louisiana LNG项目采购300万吨液化天然气。按FOB条件交付预计将于2030年开始，并持续20年。

卡比表示，这些采购将增强QatarEnergy满足不断增长的全球液化天然气需求的地位。据他称，Golden Pass LNG项目以及扩大在美国的采购组合，是该公司长期增长和多元化战略的一部分。

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因霍尔木兹海峡导致的出口限制

据OilPrice报道，QatarEnergy正在扩大供应来源，背景是霍尔木兹海峡危机大幅限制了卡塔尔液化天然气出口。该媒体指出，今年3月伊朗导弹袭击损坏了该公司的设施。

QatarEnergy表示，这些袭击导致卡塔尔17%的出口能力停运，并造成约200亿美元的年度营收损失。该公司还将部分向亚洲和欧洲供应液化天然气的合同中的不可抗力期限延长至2026年12月底。

卡比指出，在霍尔木兹海峡恢复通航后，卡塔尔将在数周内恢复正常生产和出口。

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