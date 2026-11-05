澳大利亚能源公司Woodside Energy宣布，计划在其全球业务部门裁减至少500个工作岗位。该决定是自2028年起每年削减5.5亿美元成本计划的一部分，澳大利亚广播公司新闻报道。

计划中的裁员约占公司员工总数的10%。目前尚未说明澳大利亚将具体取消多少个职位。约80%的Woodside Energy员工在澳大利亚工作，主要位于西澳大利亚州。

面向投资者的战略

此次重组被视为提高投资者回报的更广泛战略的一部分。Woodside Energy首席执行官莉兹·韦斯特科特称，Scarborough天然气项目是有望在未来多年显著增强公司财务表现的项目之一。

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价值170亿美元的Scarborough项目位于卡那封盆地，距离西澳大利亚州皮尔巴拉地区海岸约375公里。韦斯特科特表示，该项目已完成80%，预计将在数周后运出首批液化天然气。

该公司还将North West Shelf工厂列为未来计划的关键组成部分之一，该工厂获准运营至2070年。Woodside将Browse气田称为增长选择，也是澳大利亚最大的未开发资源之一。

西澳大利亚州的反应

西澳大利亚州副州长兼财政部长丽塔·萨菲奥蒂对裁员表示失望，并表示支持将天然气行业作为该州的过渡性能源来源。澳大利亚绿党代表索菲·麦克尼尔表示，Woodside的决定表明这家从事化石燃料业务的公司正在衰落，并反对作为Browse项目一部分在斯科特礁附近进行钻探。

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