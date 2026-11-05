Australijska firma energetyczna Woodside Energy ogłosiła zamiar zlikwidowania co najmniej 500 miejsc pracy w swoich globalnych подразделениях. Decyzja jest częścią planu ograniczenia rocznych kosztów o 550 mln dolarów od 2028 roku, podaje ABC News.

Planowane redukcje stanowią niemal 10% zatrudnienia w firmie. Nie sprecyzowano jeszcze, ile dokładnie stanowisk zostanie zlikwidowanych w Australii. Około 80% pracowników Woodside Energy ma siedzibę w Australii, głównie w Australii Zachodniej.

Strategia dla inwestorów

Restrukturyzację przedstawiono jako część szerszej strategii zwiększania zwrotów dla inwestorów. Dyrektor generalna Woodside Energy Liz Westcott wskazała gazowy projekt Scarborough jako jeden z projektów, które mają znacząco wzmocnić wyniki finansowe firmy w nadchodzących latach.

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Warty 17 mld dolarów projekt Scarborough znajduje się w basenie Carnarvon, około 375 kilometrów od wybrzeża regionu Pilbara w Australii Zachodniej. Według Westcott jest on ukończony w 80% i za kilka tygodni ma wysłać pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego.

Firma wskazała również zakład North West Shelf, którego działalność dopuszczono do 2070 roku, jako jeden z kluczowych elementów przyszłych planów. Woodside określa złoża Browse jako opcję wzrostu i jeden z największych nierozwiniętych zasobów Australii.

Reakcja w Australii Zachodniej

Wicepremierka i minister finansów Australii Zachodniej Rita Saffioti wyraziła rozczarowanie redukcjami i zadeklarowała poparcie dla sektora gazowego jako przejściowego źródła energii dla stanu. Przedstawicielka australijskich Zielonych Sophie McNeill stwierdziła, że decyzja Woodside świadczy o upadku firmy działającej w sektorze paliw kopalnych, i sprzeciwiła się wierceniom w pobliżu rafy Scott w ramach projektu Browse.

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