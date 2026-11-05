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Wiadomości Energetyka

Żytomierz wprowadza rygorystyczne oszczędzanie energii elektrycznej po rosyjskich atakach

UA NEWS 05 listopada 2026 19:28
Żytomierz wprowadza rygorystyczne oszczędzanie energii elektrycznej po rosyjskich atakach

W Żytomierzu, z powodu uszkodzenia sieci energetycznej, wprowadza się tryb maksymalnej oszczędności energii elektrycznej. 

Mieszkańców wzywa się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza w godzinach szczytu.

 W mieście tymczasowo wstrzymano ruch wszystkich pojazdów elektrycznych, a oświetlenie uliczne przełączono w tryb oszczędnościowy.

Właścicieli firm prosi się również o wyłączenie szyldów reklamowych, dekoracyjnego oświetlenia fasad oraz ekranów elektronicznych.

Ponadto, z powodu przerw w dostawach prądu sygnalizacja świetlna może działać niestabilnie lub w ogóle nie działać. Kierowców i pieszych wzywa się do zachowania szczególnej ostrożności na drogach.

Źródło: Rada Miasta Żytomierza.

Wieczorem 3 listopada oraz w nocy z 3 na 4 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i prywatne domy w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataków ponad 180 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu, trwają prace naprawcze.

W Żytomierzu po rosyjskim ataku nastąpiła masowa przerwa w dostawach prądu, tworzone są punkty odporności.

Przypomnijmy, że po rosyjskim ataku w Żytomierzu 3 listopada nastąpiła przerwa w dostawach prądu, o czym informują lokalne kanały na Telegramie. Mieszkańcy piszą również o przerwach w dostawach wody. 

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