Spośród siedmiu dużych projektów hydroenergetycznych w Nepalu o łącznej mocy około 4700 MW, które otrzymały indyjskie firmy państwowe i prywatne, w fazie budowy znajduje się tylko jeden. Jest to projekt Arun-III o mocy 900 MW w dystrykcie Sankhuwasabha. Jak informuje Kathmandu Post, opóźnienia podają w wątpliwość zdolność kraju do realizacji planów eksportu energii elektrycznej do Indii.

W styczniu 2024 roku Nepal i Indie podpisały umowę o eksporcie 10 000 MW energii elektrycznej w ciągu dziesięciu lat. Nepal liczy na dochody z dostaw energii elektrycznej oraz zmniejszenie deficytu handlowego z Indiami, które są głównym nabywcą nepalskiej energii elektrycznej.

Jedyny aktywny projekt

Budowa Arun-III rozpoczęła się w 2018 roku, jednak początkowy pięcioletni harmonogram był wielokrotnie zmieniany, między innymi z powodu pandemii Covid-19. Część wytwórcza projektu jest ukończona w 77,5%, a linia przesyłowa w 60%. Rozpoczęcie komercyjnej produkcji planowano początkowo do połowy kwietnia 2025 roku, ale ostatni termin ukończenia prac przesunięto na połowę marca 2028 roku.

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Projekt realizuje SJVN Arun-3 Power Development Company, spółka zależna indyjskiej państwowej firmy SJVN Limited. Nepal ma bezpłatnie otrzymywać 21,9% energii elektrycznej wyprodukowanej przez Arun-III, a także tantiemy. Równolegle budowana jest 253-kilometrowa linia przesyłowa o napięciu 400 kV, która połączy elektrownię z Sitamarhi w Indiach.

Inne projekty i linie

Wśród projektów, których budowa jeszcze się nie rozpoczęła, są Upper Karnali o mocy 900 MW, Lower Arun o mocy 679 MW, Arun-IV, West Seti oraz Seti River-6. W przypadku Upper Karnali rada inwestycyjna Nepalu przyjęła dokumenty dotyczące finansowania, co pozwala przejść do procesu budowlanego. W sprawie West Seti i Seti River-6 trwają negocjacje dotyczące umów o realizacji projektów.

Jednocześnie Nepal i Indie rozbudowują transgraniczną sieć elektroenergetyczną. Przez linię Dhalkebar–Muzaffarpur już odbywa się import i eksport energii elektrycznej, a budowana linia Dhalkebar–Sitamarhi ma zapewnić zdolność eksportową do 1650 MW. Linia Butwal–Gorakhpur przewiduje eksport kolejnych do 200 MW.

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