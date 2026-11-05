QatarEnergy zawarła umowy na 7 mln ton LNG z USA rocznie — OilPrice

Katarska państwowa spółka QatarEnergy zawarła długoterminowe umowy z Cheniere i Woodside Energy na zakup do 7 mln ton skroplonego gazu ziemnego z USA rocznie. Jak podaje OilPrice, dyrektor QatarEnergy Saad Sherida Al-Kaabi oświadczył, że dodatkowe wolumeny mają uczynić firmę największym nabywcą amerykańskiego LNG.

Kontrakty z Cheniere i Woodside

QatarEnergy podpisała z Cheniere dwie długoterminowe umowy na zakup do 4 mln ton LNG rocznie z terminali eksportowych Sabine Pass i Corpus Christi. Dostawy w ramach tych kontraktów są oczekiwane od 2031 do 2054 roku.

Odrębna długoterminowa umowa z Woodside Energy przewiduje zakup 3 mln ton LNG rocznie z projektu Louisiana LNG, który jest na etapie budowy. Dostawy na warunkach FOB mają rozpocząć się w 2030 roku i trwać 20 lat.

Al-Kaabi oświadczył, że zakupy te mają wzmocnić pozycję QatarEnergy w zaspokajaniu rosnącego światowego popytu na LNG. Jak zaznaczył, projekt Golden Pass LNG oraz rozszerzenie portfela zakupów w USA są częścią strategii długoterminowego wzrostu i dywersyfikacji spółki.

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Ograniczenia eksportu przez Cieśninę Ormuz

Według OilPrice QatarEnergy rozszerza źródła dostaw w związku z kryzysem w Cieśninie Ormuz, który istotnie ogranicza eksport katarskiego LNG. Publikacja zaznacza, że w marcu irańskie uderzenia rakietowe uszkodziły obiekty spółki.

Jak poinformowała QatarEnergy, ataki te wyłączyły z eksploatacji 17% katarskich zdolności eksportowych i spowodowały szacowane straty w wysokości 20 mld dolarów rocznych przychodów. Spółka przedłużyła również siłę wyższą w ramach wybranych kontraktów na dostawy LNG do Azji i Europy do końca grudnia 2026 roku.

Al-Kaabi zaznaczył, że Katar będzie mógł przywrócić normalną produkcję i eksport w ciągu kilku tygodni po wznowieniu żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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