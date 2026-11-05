Dangote Industries, kierowane przez nigeryjskiego miliardera Aliko Dangote, 4 listopada rozpoczęło budowę hubu paliwowego w pobliżu portu Walvis Bay w Namibii. Wartość projektu wraz z planowanym regionalnym rurociągiem szacuje się na około 2,5 mld dolarów.

Jak informuje The Rio Times, w ceremonii uruchomienia projektu uczestniczyła prezydent Namibii Netumbo Nandi-Ndaitwah. Teren inwestycji znajduje się w przybrzeżnym pustynnym regionie Erongo, gdzie mieści się główny port kraju.

Magazyn o pojemności 600 mln litrów

Na obiekcie planowana jest budowa zbiorników o łącznej pojemności około 600 mln litrów paliwa. Z tej ilości 360 mln litrów ma przypadać na olej napędowy, a reszta na benzynę. To około osiem razy więcej niż pojemność Narodowego Magazynu Ropy Naftowej Namibii, zarządzanego przez państwową spółkę Namcor, który mieści 75 mln litrów.

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Paliwo z magazynu będzie przeznaczone do sprzedaży w południowej Afryce. Dangote oświadczył, że firma dąży do bardziej aktywnego inwestowania w regionie, a także podniosła docelową wartość inwestycji w afrykański przemysł do 60 mld dolarów do 2030 roku. Poprzedni cel wynosił 50 mld dolarów.

Planowany rurociąg

Projekt zakłada budowę rurociągu o długości około 1 700 km, który ma dostarczać paliwo w głąb kontynentu — w kierunku Botswany i Republiki Południowej Afryki. Firma opisywała również szerszą sieć z potencjalnymi połączeniami z Zimbabwe, Zambią i Demokratyczną Republiką Konga.

Według Dangote budowa hubu ma potrwać od 18 do 20 miesięcy. Ostateczna trasa rurociągu i harmonogram jego budowy nie zostały jeszcze ustalone.

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