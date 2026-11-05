W chińskiej prowincji Qinghai elektrownie słoneczne zmieniły warunki pracy części pasterzy: mogą oni wypasać owce na ogrodzonych terenach z panelami, co ułatwia opiekę nad zwierzętami. Niektórzy pasterze oceniają, że takie podejście zwiększyło również ich dochody. Poinformował o tym Taipei Times.

25-letni pasterz Li Yonglin z powiatu Gonghe powiedział, że rano wystarczy wypuścić owce z zagrody, a wieczorem same wracają. Według jego oceny nowy sposób wypasu wyraźnie zwiększył jego zarobki.

Wypas wśród paneli słonecznych

Chińskie media państwowe poinformowały w lipcu, że 6 330 gospodarstw domowych w pięciu miejscowościach skorzystało z 56 działek przeznaczonych do wypasu w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Hainan, do której należy Gonghe. Jednocześnie nie sprecyzowano, ile gospodarstw uzyskało dostęp do wypasu.

Kompleks, w którym Li wypasa zwierzęta, zajmuje ponad 60 tysięcy hektarów. Cao Jun, przedstawiciel projektu państwowej korporacji State Power Investment Corporation, oświadczył, że owce pomagają obniżyć koszty koszenia trawy. Energia elektryczna z obiektu jest przesyłana do różnych regionów Chin, w tym do Pekinu i Szanghaju.

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Zastrzeżenia badaczy

Badacze zauważają, że nie wszyscy pozytywnie odbierają rozwój energetyki słonecznej na Wyżynie Tybetańsko-Qinghajskiej. Według jednego z badań region, w którym społeczności nomadyczne wypasały zwierzęta od tysięcy lat, ma niemal połowę potencjału energetyki słonecznej Chin.

Tsewang Dorje, badacz z Instytutu Polityki Tybetańskiej w Dharamsali w Indiach, uważa, że pastwiska w pobliżu paneli nie zapewniają odpowiednich warunków nomadom i pasterzom. Inna badaczka, zajmująca się polityką ochrony środowiska i infrastrukturą energetyczną regionu, stwierdziła, że takie obiekty dzielą otwarte pastwiska na odrębne działki i utrudniają nadzór nad zwierzętami.

Jednocześnie 43-letni pasterz Wen Yujun poinformował, że obecnie może niemal samodzielnie opiekować się stadem liczącym 700–800 zwierząt, a jego roczny dochód, według własnej oceny, wzrósł ośmiokrotnie.

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