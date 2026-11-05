Estońska państwowa grupa energetyczna Eesti Energia planuje 5 listopada rozpocząć wstępne konsultacje z pracownikami i ich przedstawicielami w sprawie zwolnień grupowych. Wstępny plan zakłada likwidację około 10% stanowisk w grupie, informuje ERR News.

Jakie stanowiska planuje się zlikwidować

Według dyrektora generalnego Eesti Energia Andrusa Dureiko ostateczna liczba redukcji zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji. Firma zamierza zlikwidować 390 stanowisk w Enefit Industry, Enefit Power i Eesti Energia AS. Dodatkowe redukcje planowane są także w Enefit OÜ i Elektrilevi.

Restrukturyzacja dotknie przede wszystkim niekrytycznych stanowisk pomocniczych w jednostkach produkcyjnych oraz funkcji wsparcia w centralnych strukturach grupy. Firma oświadczyła, że zmiany nie wpłyną na jakość usług, niezawodność dostaw energii elektrycznej ani ciągłość produkcji. Planowana restrukturyzacja nie obejmie również operatorów obiektów produkcji ropy i elektrowni.

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Przyczyny i wskaźniki finansowe

Eesti Energia wyjaśniła potrzebę dalszych zmian koniecznością dostosowania kosztów do potencjału przychodów oraz zwiększenia efektywności działania w warunkach niepewnego rynku energii. Decyzję podejmuje się mimo mocnych wyników finansowych za pierwsze dziewięć miesięcy roku, osiągniętych po wcześniejszych zmianach strukturalnych.

Przychody grupy za dziewięć miesięcy wzrosły o 12% rok do roku, do 1,33 mld euro. EBITDA zwiększyła się o 7% i wyniosła 235 mln euro, a zysk netto wzrósł o 36%, do 42 mln euro. W trzecim kwartale przychody wzrosły o 38%, do 389 mln euro, EBITDA osiągnęła 60 mln euro, a zysk netto wyniósł niemal 2 mln euro.

Dureiko zaznaczył, że firma planuje wspierać pracowników przez cały proces, w tym reorganizować pracę tam, gdzie będzie to możliwe, wyjaśniać dostępne środki i rekompensaty oraz zapewniać doradztwo zawodowe.

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