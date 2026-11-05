爱沙尼亚国有能源集团Eesti Energia计划于11月5日开始与员工及其代表就集体裁员进行初步协商。初步计划 предусматривает取消集团内约10%的职位，ERR News报道。

计划取消哪些职位

据Eesti Energia首席执行官安德鲁斯·杜雷科称，最终裁员数量将在协商结束后确定。该公司计划在Enefit Industry、Enefit Power和Eesti Energia AS取消390个职位。Enefit OÜ和Elektrilevi也计划进行额外裁员。

重组将主要影响生产部门中非关键的辅助职位，以及集团中央机构的支持职能。该公司表示，这些变化不会影响服务质量、供电可靠性和生产连续性。石油生产设施和发电站的运营人员也不会受到计划中重组的影响。

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原因和财务指标

Eesti Energia解释称，进一步变革的必要性在于使成本与收入潜力相匹配，并在不确定的能源市场环境下提高运营效率。尽管在此前的结构调整后，公司今年前九个月的财务业绩强劲，仍作出了这一决定。

该集团九个月营收同比增长12%，达到13.3亿欧元。EBITDA增长7%，为2.35亿欧元；净利润增长36%，至4200万欧元。第三季度营收增长38%，至3.89亿欧元，EBITDA达到6000万欧元，净利润接近200万欧元。

杜雷科表示，公司计划在整个过程中为员工提供支持，包括尽可能重组工作安排、说明可获得的措施和补偿，并提供职业咨询。

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