W australijskiej Canberze uruchomiono największy na Australijskim Terytorium Stołecznym system magazynowania energii. Kompleks w Williamsdale, na południe od dzielnicy Tuggeranong, może w razie potrzeby przez dwie godziny pokrywać do jednej trzeciej zapotrzebowania Canberry na energię elektryczną w okresach szczytowego popytu, podaje ABC News.

Obiekt składa się ze 136 modułów akumulatorowych Tesla Megapack 2, połączonych w 12 grup kolektorowych. System ma moc 250 MW i może szybko zgromadzić do 500 MWh energii elektrycznej, a następnie oddawać ją do sieci.

Jak będzie działać kompleks

Baterie są podłączone do infrastruktury operatora Evoenergy. Przy niskim popycie magazynują nadwyżki energii elektrycznej, w tym energię wytwarzaną przez źródła wiatrowe i słoneczne. Gdy popyt rośnie — na przykład w gorące wieczory lub podczas intensywnej działalności przemysłowej — system przekazuje zgromadzoną energię do sieci, zmniejszając jej obciążenie.

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Dyrektorka ds. polityki Eku Energy Rachel Rundle oświadczyła, że system może codziennie magazynować i oddawać do 500 MWh energii. Jednocześnie dyrektor operacyjny firmy Tom Best podkreślił, że kompleks nie gwarantuje niższych rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, ponieważ działa na otwartym rynku.

Warunki umowy z władzami

Projekt jest partnerstwem rządu Australijskiego Terytorium Stołecznego i prywatnej firmy Eku Energy. Firma zaprojektowała, zbudowała i jest właścicielem systemu bateryjnego. Zgodnie z umową operacyjną rząd ma zapłacić Eku Energy 368 mln dolarów w ratach przez 15 lat.

W zamian terytorium ma prawo do 50% dochodu netto kompleksu bateryjnego ze sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Szef rządu Australijskiego Terytorium Stołecznego Andrew Barr powiedział, że oczekuje pozytywnego wyniku finansowego projektu dla terytorium. Początkowo zakończenie budowy planowano na 2025 rok, później termin przesunięto na początek 2026 roku, jednak obiekt oddano do użytku później.

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