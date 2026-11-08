W niedzielę, 9 listopada, w związku ze skutkami rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w niektórych obwodach wprowadzone zostaną ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

W przypadku odbiorców przemysłowych harmonogramy ograniczeń mocy będą obowiązywać przez całą dobę — od godz. 00:00 do 23:59.

W przypadku wszystkich kategorii odbiorców będą również stosowane godzinowe przerwy w dostawach energii w zakresie od 1,5 do 4 serii w ciągu całej doby.

W „Ukrenergo” ostrzegają, że sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Ukraińców wzywa się do śledzenia komunikatów lokalnych przedsiębiorstw energetycznych oraz oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, gdy jest ona dostępna.

Źródło: Ukrenergo

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

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