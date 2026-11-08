9 ноября в Украине будут действовать жесткие графики отключения электричества

В воскресенье, 9 ноября, в связи с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру в некоторых областях будут введены ограничения на потребление электроэнергии.

Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать круглосуточно — с 00:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей также будут применяться почасовые отключения продолжительностью от 1,5 до 4 часов в течение суток.

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцев призывают следить за сообщениями местных облэнерго и экономно использовать электроэнергию, когда она появляется.

Источник: Укрэнерго

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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