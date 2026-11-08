9 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки відключення світла

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У неділю, 9 листопада, через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в частині областей запровадять обмеження споживання електроенергії.

Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть цілодобово — з 00:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів також застосовуватимуть погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг протягом усієї доби.

В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго та ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється.

Джерело: Укренерго

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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