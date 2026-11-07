W niektórych obwodach Ukrainy 8 listopada będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu

W niedzielę, 8 listopada, w niektórych regionach kraju wprowadzone zostaną ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Według wstępnych danych harmonogramy będą przewidywały wyłączenia od 1,5 do 4 serii, w zależności od regionu.

Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej będą obowiązywać dla wszystkich kategorii odbiorców w godzinach od 00:00 do 23:59. Zakres ograniczeń: od 1,5 do 4 etapów.

W przypadku przedsiębiorstw i przemysłu harmonogramy ograniczeń mocy będą obowiązywać od godz. 00:00 do 23:59.

Konieczność wprowadzenia takich środków wynika ze skutków masowych ataków Federacji Rosyjskiej na obiekty energetyczne.

Podkreśla się, że z powodu wrogich ataków sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom. Aktualne informacje, w tym harmonogramy przerw w dostawach, będą publikowane przez regionalnych operatorów systemów dystrybucji na ich oficjalnych stronach w mediach społecznościowych.

Zachęca się obywateli do oszczędnego zużywania energii elektrycznej w godzinach, w których jest ona dostarczana.

Źródło: Ukrenergo

Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina wytwarza więcej energii elektrycznej niż zużywa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

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