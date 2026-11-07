В некоторых областях Украины 8 ноября будут действовать графики отключения электричества
В воскресенье, 8 ноября, в отдельных регионах страны будут введены ограничения на потребление электроэнергии. По предварительным данным, графики будут предусматривать отключение от 1,5 до 4 очередей в зависимости от области.
Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать для всех категорий потребителей с 00:00 до 23:59. Объем ограничений: от 1,5 до 4 очередей.
Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут применяться с 00:00 до 23:59.
Необходимость таких мер обусловлена последствиями массированных атак РФ на энергообъекты.
Отмечается, что из-за вражеских ударов ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию, в том числе графики отключений, будут публиковать региональные операторы систем распределения на своих официальных страницах в соцсетях.
Граждан призывают экономно расходовать электроэнергию в часы, когда она подается.
Источник: Укрэнерго
Ранее Зеленский заявил, что Украина производит больше электроэнергии, чем потребляет.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.
Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.