У частині областей України 8 листопада діятимуть графіки відключення світла

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У неділю, 8 листопада, в окремих регіонах країни обмежать споживання електроенергії. За попередніми даними, графіки передбачатимуть відключення від 1,5 до 4 черг залежно від області.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть для всіх категорій споживачів із 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень: від 1,5 до 4 черг.

Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності будуть застосовані із 00:00 до 23:59.

Потреба в таких заходах зумовлена наслідками масованих атак РФ на енергооб'єкти.

Наголошується, що через ворожі удари ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію, зокрема й графіки відключень, публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона подається.

Джерело: Укренерго

Раніше Зеленський заявив, що Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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