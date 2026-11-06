W Zaporożu planuje się, że zimą nie będzie się odłączać od prądu budynków z ogrzewaniem elektrycznym

W trakcie wprowadzania harmonogramów godzinowych przerw w dostawach prądu w Zaporożu planuje się zapewnić dostawy energii elektrycznej do budynków z ogrzewaniem elektrycznym. Poinformowało o tym przedsiębiorstwo energetyczne.

Informację tę przekazała rzeczniczka spółki akcyjnej „Zaporizhzhiaoblenergo” Zoresława Tsuprenko podczas briefingu.

Jak powiedziała, obwodowa administracja państwowa pracuje nad aktualizacją ram prawnych. Dokumenty mają potwierdzić, że takie budynki nie będą podlegały godzinowym przerwom w dostawach energii elektrycznej w okresie zimowym.

Tsupenko wyjaśniła, że już zimą 2026 roku budynki z ogrzewaniem elektrycznym zostały faktycznie zrównane z obiektami infrastruktury krytycznej. Dlatego tej zimy nie będą one odłączane od sieci.

Jednocześnie dokumenty normatywne, które mają uregulować tę kwestię, są nadal w trakcie przygotowywania.

Źródło: RBC-Ukraina

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