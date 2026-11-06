В Запорожье зимой планируют не отключать от электричества дома с электроотоплением

В ходе введения графика почасовых отключений в Запорожье планируется сохранить электроснабжение домов с электрическим отоплением. Об этом сообщили в облэнерго.

Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Запорожьеоблэнерго» Зореслава Цупренко во время брифинга.

По её словам, областная государственная администрация работает над обновлением нормативной базы. Документы должны закрепить, что такие дома не будут подлежать почасовым отключениям электроэнергии в зимний период.

Цупренко пояснила, что еще зимой 2026 года дома с электроотоплением фактически приравняли к объектам критической инфраструктуры. Поэтому этой зимой их не будут отключать.

В то же время нормативные документы, которые должны урегулировать этот порядок, ещё находятся в стадии подготовки.

Источник: РБК-Украина

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