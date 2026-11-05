Австралийская энергетическая компания Woodside Energy объявила о намерении сократить не менее 500 рабочих мест в своих глобальных подразделениях. Решение является частью плана по сокращению ежегодных расходов на 550 млн долларов с 2028 года, сообщает ABC News.

Планируемые сокращения составляют почти 10% штата компании. Сколько именно должностей будет ликвидировано в Австралии, пока не уточняется. Около 80% сотрудников Woodside Energy базируются в Австралии, преимущественно в штате Западная Австралия.

Стратегия для инвесторов

Реструктуризацию представили как часть более широкой стратегии повышения отдачи для инвесторов. Главный исполнительный директор Woodside Energy Лиз Весткотт назвала газовый проект Scarborough одним из проектов, которые должны существенно укрепить финансовые показатели компании на годы вперед.

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Проект Scarborough стоимостью 17 млрд долларов расположен в бассейне Карнарвон, примерно в 375 километрах от побережья региона Пилбара в Западной Австралии. По словам Весткотт, он готов на 80% и через несколько недель должен отправить первую партию сжиженного природного газа.

Компания также определила завод North West Shelf, работу которого разрешили продолжить до 2070 года, как один из ключевых элементов будущих планов. Месторождения Browse Woodside называет вариантом для роста и одним из крупнейших неразработанных ресурсов Австралии.

Реакция в Западной Австралии

Вице-премьер и министр финансов Западной Австралии Рита Саффиоти выразила разочарование из-за сокращений и заявила о поддержке газового сектора как переходного источника энергии для штата. Представительница австралийских «зеленых» Софи Макнил заявила, что решение Woodside свидетельствует об упадке компании, работающей с ископаемым топливом, и выступила против бурения возле рифа Скотт в рамках проекта Browse.

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