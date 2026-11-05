青海太阳能园区提高部分牧民收入——《台北时报》

中国青海省的太阳能发电站改变了部分牧民的工作条件：他们获准在设有围栏的太阳能板区域内放牧绵羊，这使照料牲畜更加容易。一些牧民认为，这种方式也提高了他们的收入。据《台北时报》报道。

来自共和县的25岁牧民李永林说，早上只需把羊从羊圈放出来，晚上它们就会自行返回。据他估计，新的放牧方式显著增加了他的收入。

太阳能板之间的放牧

中国官方媒体7月报道称，海南藏族自治州的5个乡镇中有6,330户家庭使用了56块放牧地，该州包括共和县。同时，报道未说明有多少家庭获得了放牧机会。

李永林放牧的园区占地超过6万公顷。国有企业国家电力投资集团项目代表曹军表示，羊群有助于减少割草成本。该设施生产的电力被输送至中国不同地区，包括北京和上海。

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研究人员的担忧

研究人员指出，并非所有人都积极看待青藏高原太阳能产业的发展。根据一项研究，该地区数千年来一直由游牧社区放牧牲畜，拥有中国近一半的太阳能开发潜力。

印度达兰萨拉西藏政策研究所研究员次旺多杰认为，太阳能板附近的牧场无法为游牧民和牧民提供适当条件。另一名研究该地区环境保护政策和能源基础设施的研究人员表示，这类设施将开放牧场分割成独立地块，并使监管牲畜更加困难。

与此同时，43岁的牧民温玉军表示，如今他几乎可以独自照料700至800只动物的羊群，而据他本人估计，他的年收入增加了八倍。

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