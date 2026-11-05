В китайской провинции Цинхай солнечные электростанции изменили условия труда части пастухов: им разрешают пасти овец на огороженных территориях с панелями, что облегчает уход за скотом. Некоторые пастухи считают, что такой подход также увеличил их доходы. Об этом сообщает Taipei Times.

25-летний пастух Ли Юнлинь из уезда Гунхэ рассказал, что утром достаточно выпустить овец из загона, а вечером они самостоятельно возвращаются. По его оценке, новый способ выпаса заметно увеличил его заработок.

Выпас среди солнечных панелей

Государственные СМИ Китая в июле сообщили, что 6 330 домохозяйств в пяти поселках воспользовались 56 участками для выпаса в Хайнань-Тибетском автономном округе, в состав которого входит Гунхэ. При этом они не уточнили, сколько хозяйств получило доступ к выпасу.

Комплекс, где Ли пасет скот, занимает более 60 тысяч гектаров. Представитель проекта государственной корпорации State Power Investment Corporation Цао Цзюнь заявил, что овцы помогают сократить расходы на скашивание травы. Электроэнергия с объекта передается в различные регионы Китая, в том числе в Пекин и Шанхай.

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Предостережения исследователей

Исследователи отмечают, что развитие солнечной энергетики на Цинхай-Тибетском плато не все воспринимают положительно. Согласно одному из исследований, регион, где кочевые общины пасли скот на протяжении тысячелетий, располагает почти половиной потенциала солнечной энергетики Китая.

Исследователь Института тибетской политики в индийской Дхарамсале Цеванг Дордже считает, что пастбища возле панелей не обеспечивают надлежащих условий для кочевников и пастухов. Другая исследовательница, изучающая природоохранную политику и энергетическую инфраструктуру региона, заявила, что такие объекты разделяют открытые пастбища на отдельные участки и усложняют наблюдение за скотом.

В то же время 43-летний пастух Вэнь Юйцзюнь сообщил, что теперь может почти самостоятельно ухаживать за отарой из 700–800 животных, а его годовой доход, по собственной оценке, вырос в восемь раз.

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