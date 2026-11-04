Hurtowe ceny pelletu w Polsce spadły, a ceny detaliczne również powinny pójść w dół — oświadczyła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jeśli tak się nie stanie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może sprawdzić rynek pod kątem możliwej zmowy cenowej.

Import i ciepła pogoda

Jak informuje RMF24, szefowa resortu powiązała spadek cen hurtowych ze zwiększeniem importu pelletu do Polski oraz ciepłą jak na tę porę roku pogodą. Jej zdaniem obniżka cen w handlu detalicznym byłaby naturalną konsekwencją spadku cen hurtowych.

Obecnie średnia detaliczna cena pelletu w Polsce przekracza 2 tysiące złotych za tonę.

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Popyt wyprzedza podaż

Pod koniec sierpnia polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informował, że monitoruje sytuację na rynku energii. Urząd wyjaśniał wcześniejszy wzrost cen paliwa zwiększonym popytem wynikającym z popularności kotłów na pellet, podczas gdy podaż surowca drzewnego za nim nie nadąża.

Regulator zaznaczył, że z kotłów na pellet w Polsce korzysta około 450 tysięcy gospodarstw domowych — o ponad 90 tysięcy więcej niż w 2023 roku. Według danych urzędu w 2025 roku około 77% wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” dotyczyło kotłów na pellet i drewno.

Urząd wskazywał również na spadek sprzedaży drewna przez lasy państwowe. Wysokiej jakości pellet klasy A1 produkuje się głównie z trocin i pozostałości po obróbce drewna w tartakach.

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