Катарская государственная компания QatarEnergy заключила долгосрочные соглашения с Cheniere и Woodside Energy на закупку до 7 млн тонн сжиженного природного газа из США в год. Как сообщает OilPrice, глава QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби заявил, что дополнительные объемы должны сделать компанию крупнейшим покупателем американского СПГ.

Контракты с Cheniere и Woodside

QatarEnergy подписала с Cheniere два долгосрочных соглашения на закупку до 4 млн тонн СПГ в год с экспортных заводов Sabine Pass и Corpus Christi. Поставки по этим контрактам ожидаются с 2031 по 2054 год.

Отдельное долгосрочное соглашение с Woodside Energy предусматривает приобретение 3 млн тонн СПГ в год с проекта Louisiana LNG, находящегося на стадии строительства. Поставки на условиях FOB должны начаться в 2030 году и продлиться 20 лет.

Аль-Кааби заявил, что эти закупки должны укрепить позиции QatarEnergy для удовлетворения растущего мирового спроса на СПГ. По его словам, проект Golden Pass LNG и расширение портфеля закупок в США являются частью стратегии долгосрочного роста и диверсификации компании.

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Ограничения экспорта через Ормузский пролив

По данным OilPrice, QatarEnergy расширяет источники поставок на фоне кризиса в Ормузском проливе, который существенно ограничивает экспорт катарского СПГ. Издание отмечает, что в марте иранские ракетные удары повредили объекты компании.

Как сообщала QatarEnergy, эти удары вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара и привели к ориентировочным потерям 20 млрд долларов годовой выручки. Компания также продлила форс-мажор по отдельным контрактам на поставки СПГ в Азию и Европу до конца декабря 2026 года.

Аль-Кааби отмечал, что Катар сможет восстановить нормальные производство и экспорт в течение нескольких недель после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

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