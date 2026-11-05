У Непалі будується лише один із семи проєктів індійських компаній — Kathmandu Post

У Непалі з семи великих гідроенергетичних проєктів загальною потужністю близько 4700 МВт, які отримали індійські державні та приватні компанії, на стадії будівництва перебуває лише один. Це проєкт Arun-III потужністю 900 МВт у районі Санкхувасабха. Як повідомляє Kathmandu Post, затримки ставлять під сумнів здатність країни реалізувати плани з експорту електроенергії до Індії.

У січні 2024 року Непал та Індія підписали угоду про експорт 10 000 МВт електроенергії протягом десяти років. Непал розраховує на доходи від постачання електрики та скорочення дефіциту в торгівлі з Індією, яка є головним покупцем непальської електроенергії.

Єдиний активний проєкт

Будівництво Arun-III почалося 2018 року, однак початковий п’ятирічний графік неодноразово переглядали, зокрема через пандемію Covid-19. Готовність генерувальної частини проєкту становить 77,5%, а лінії електропередачі — 60%. Комерційне виробництво спершу планували розпочати до середини квітня 2025 року, але останній термін завершення робіт перенесли на середину березня 2028 року.

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Проєкт реалізує SJVN Arun-3 Power Development Company — дочірня структура індійської державної SJVN Limited. Непал має безоплатно отримувати 21,9% виробленої на Arun-III електроенергії, а також роялті. Паралельно споруджують 253-кілометрову лінію електропередачі напругою 400 кВ, що з’єднає електростанцію із Сітамархі в Індії.

Інші проєкти та лінії

Серед проєктів, будівництво яких ще не розпочали, — Upper Karnali потужністю 900 МВт, Lower Arun потужністю 679 МВт, Arun-IV, West Seti та Seti River-6. Для Upper Karnali інвестиційна рада Непалу прийняла документи щодо фінансування, що дозволяє перейти до будівельного процесу. Для West Seti та Seti River-6 тривають переговори щодо угод про розробку проєктів.

Водночас Непал та Індія розширюють транскордонну електромережу. Через лінію Дхалкебар—Музаффарпур уже здійснюють імпорт і експорт електроенергії, а лінія Дхалкебар—Сітамархі, що будується, має забезпечити експортну потужність до 1650 МВт. Ще до 200 МВт експорту передбачає лінія Бутвал—Горакхпур.

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