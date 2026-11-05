Житомир вводит строгие меры по экономии электроэнергии после российских ударов

В Житомире из-за повреждения энергосистемы вводится режим максимальной экономии электроэнергии.

Жителей призывают ограничить потребление света, особенно в часы пиковой нагрузки.

В городе временно останавливают весь электротранспорт, а уличное освещение переводят в экономный режим.

Предпринимателей также просят отключить рекламные вывески, декоративную подсветку фасадов и электронные экраны.

Кроме того, из-за перебоев с электроснабжением светофоры могут работать нестабильно или вообще не работать. Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными на дорогах.

Источник: Житомирский городской совет.

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и частные дома в Житомирской области. В результате ударов более 180 тысяч абонентов остались без электроснабжения, ремонтные работы продолжаются.

В Житомире массово отключилось электричество после удара России, создаются пункты непоколебимости.

Напомним, что после российского удара в Житомире 3 ноября пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также горожане пишут о перебоях с водой.

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