В трёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Ограничения введены из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Ранее обнародованные графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют.

В «Укрэнерго» отметили, что аварийные отключения отменят, как только это позволит состояние энергосистемы.

Также из-за российских атак на энергообъекты происходят отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Источник: Укрэнерго

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Читай нас в