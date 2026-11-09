W trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

W obwodach sumskim, charkowskim i poltawskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Ograniczenia wprowadzono z powodu trudnej sytuacji w sieci energetycznej.

Wstępnie opublikowane harmonogramy godzinowych przerw w dostawach prądu w tych regionach nie obowiązują obecnie.

W „Ukrenergo” zaznaczono, że awaryjne przerwy w dostawach prądu zostaną zniesione, gdy tylko pozwoli na to stan sieci energetycznej.

Ponadto, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty energetyczne, odcięcia prądu występują w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, donieckim, żytomierskim, zaporoskim, kijowskim, odeskim, rówieńskim, chmielnickim i czernihowskim.

Źródło: Ukrenergo

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równie i Chmielnicku z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

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