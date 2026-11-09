Перегрузка сетей оставила часть Ровно без электричества

В Ровно из-за чрезмерной нагрузки на электросети отключено электричество в части города.

Также аварийное отключение света произошло в отдельных населенных пунктах Сарненского района.

По словам главы Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения в обоих случаях.

Источник: Александр Коваль (Telegram)

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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