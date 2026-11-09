Przeciążenie sieci spowodowało, że część Rivne pozostała bez prądu

W Równym, z powodu nadmiernego obciążenia sieci energetycznej, część miasta została pozbawiona prądu.

Do awaryjnego odcięcia prądu doszło również w niektórych miejscowościach powiatu sarneńskiego.

Jak poinformował szef Rivne OVA Oleksandr Kowal, pracownicy energetyki już pracują nad przywróceniem dostaw prądu w obu przypadkach.

Źródło: Oleksandr Kowal (Telegram)

W obwodach sumskim, charkowskim i poltawskim obowiązują awaryjne przerwy w dostawach prądu. Ograniczenia wprowadzono z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

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