11 ноября в Украине в течение суток будут действовать графики отключения электричества

В среду, 11 ноября, в отдельных регионах Украины будут проводиться почасовые отключения электроэнергии в течение всего суток.

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.

В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения связаны с последствиями российских атак на энергосистему. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети.

Актуальные графики можно проверить на официальных ресурсах облэнерго.

Источник: Укрэнерго

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.

Читай нас в